Какой тариф на электроэнергию сейчас

Согласно решению правительства, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет меняться как минимум до 30 апреля 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Сейчас стоимость света для бытовых потребителей – 4,32 гривны за киловатт-час. Есть потребители, которые могут платить почти вдвое меньше. Речь идет о тех, кто пользуется двухзонными счетчиками.

Благодаря такому устройству, тариф делится на дневной и ночной:

дневной тариф – действует с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Кто может платить за электроэнергию по старому тарифу

Владельцы электроотопительных установок могут платить за свет 2,64 гривны за киловатт-час. Такой тариф применяется только на первые 2 000 киловатт потребления.

Заметьте! Все, что превышает этот лимит, высчитывается по стандартному тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час.

Например, общий объем потребления такого лица за месяц – 2 500 киловатт, соответственно, платеж рассчитывается так: