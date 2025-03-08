Как долго нужно хранить чек об оплате коммунальных услуг

Иногда между потребителями и поставщиками могут возникнуть споры и судебные разбирательства. Чтобы иметь реальные доказательства своей правоты юристы рекомендуют хранить чеки об оплате ЖКХ, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Сейчас четко установленных норм относительно времени хранения квитанций нет, но стоит ориентироваться на сроки исковой давности. По закону, исковая давность споров между потребителями коммунальных услуг и их поставщиками равняется до трех лет. При этом некоторые компании могут добиться увеличения искового срока хитростью. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, юристы рекомендуют хранить чеки около пять лет.

Электронные квитанции в некоторых случаях могут признаться судом не действительными, если потребитель их решит самостоятельно их распечатать. Ведь они не имеют официальных печатей и проставленных дат. Поэтому платежи следует вносить через банк.

Когда еще квитанции могут пригодиться

Польза от квитанций предусмотрена и в таких ситуациях:

в случае сбоев в системах хранения данных информация может быть потеряна или восстановлена некорректно,

возможны ошибки в платежах, связанные с изменением тарифов или другими факторами,

сотрудники компаний могут предположить недобросовестные действия.

Стоит знать! Если вы платите за коммунальные услуги онлайн, то транзакции попадают в электронные архивы банков. Таким образом клиент имеет право требовать выписки за желаемый период как через личный кабинет, так и непосредственно в банке.