Як та де Україна імпортуватиме газ

Цей газ можна просто купити на одному із газових хабів Європи, сказав Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев для 24 Каналу.

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Згідно з його слів, Україна, звичайно, могла б класти угоду із закупівлі газу не з трейдерами, а з тими, хто експортує газ. Але поміж українських трейдерів немає практики укладання таких угод.

Цього року Києву доведеться закуповувати газ у великій кількості відповідно до ситуації, яка склалася. Однак тариф для населення навряд чи переглянуть. Про це сказав Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Водночас це стосується тарифів для промисловості. Саме для них можуть змінити ціни вже незабаром.

Важливо! Це може торкнутися не тільки промисловості, а й виробників електроенергії та генерації.