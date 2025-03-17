У Європі падають ціни на природний газ

Тому азові ф’ючерси знизилися в понеділок на 2,1% і коливалися у діапазоні від 41 до 42 євро за мегават-годину, і у цьому діапазоні вони торгуються більшу частину останнього тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зусилля з припинення війни в Україні спричинили спекуляції про можливе відновлення трубопровідних поставок газу з Росії до Європи, яка потребує додаткових ресурсів після суттєвого виснаження своїх резервів цієї зими,

– пише Bloomberg.

Трамп заявив, що у вівторок проведе переговори з Путіним. Водночас російський лідер вже натякнув на можливість відновлення деяких постачань палива. Однак реалізувати це на практиці буде не так просто.

Наразі переговори стосуються лише припинення вогню, а не всеохопної мирної угоди. Остаточну угоду навряд чи буде укладено в найближчі місяці, а можливо, й взагалі цього року,

– сказав Арне Ломанн Расмуссен, головний аналітик Global Risk Management.

Водночас хвиля холодів, що охопила регіон, має завершитися до середини тижня. А це принесе полегшення для газових сховищ, які наразі заповнені лише на 35%. Слабший попит на паливо в Азії також сприяє доступу Європи до партій зрідженого природного газу.

Зверніть увагу! Ф’ючерси на газ у Нідерландах з постачанням наступного місяця, які є еталонними для Європи, знизилися на 1,4% до 41,69 євро за мегават-годину станом на 9:16 ранку в Амстердамі.