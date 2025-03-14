Путін хоче постачати газ до Європи

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Європа зможе знову отримувати дешевий російський газ, якщо Москва та Вашингтон досягнуть домовленостей щодо енергетичної співпраці, передає 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Таку заяву він зробив після переговорів із президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Кремлі.

Якщо США та Росія домовляться про співпрацю в енергетичній сфері, то газова труба для Європи може бути забезпечена. І це піде на користь Європі, адже вона отримуватиме дешевий російський газ,

– зазначив Путін.

Путін у своїй відповіді обіграв висловлювання Лукашенка. Під час пресконференції білоруський лідер пожартував, що у разі домовленостей між Росією та США Європі "настане труба". Путін відреагував на каламбур, а Лукашенко, сміючись, пояснив, що мав на увазі саме газопровід.