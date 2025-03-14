Путин хочет поставлять газ в Европу
Президент России Владимир Путин заявил, что Европа сможет снова получать дешевый российский газ, если Москва и Вашингтон достигнут договорённостей по энергетическому сотрудничеству, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Такое заявление он сделал после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Кремле.
Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетической сфере, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе, ведь она будет получать дешевый российский газ,
– отметил Путин.
Путин в своем ответе обыграл высказывания Лукашенко. Во время пресс-конференции белорусский лидер пошутил, что в случае договоренностей между Россией и США Европе "наступит труба". Путин отреагировал на каламбур, а Лукашенко, смеясь, объяснил, что имел в виду именно газопровод.