Откажется ли Европа от российского газа

Сейчас импорт газа из России сократился до 10%, хотя еще в 2021 году он составлял 45%, передает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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В Европе снова заговорили о высоких ценах на газ. Снижение тарифов на электроэнергию могло бы помочь промышленности и домохозяйствам.

Аналитики прогнозируют, что прекращение войны и удешевление газа могут способствовать росту европейской экономики. Некоторые считают, что возвращение к поставкам российского газа могло бы мотивировать Кремль заключить мирное соглашение.

Заметьте! Сокращение импорта российского газа наносит значительные финансовые потери Москве, поскольку она не может перенаправить большинство поставок в другие страны.

Какова ситуация с газом в Европе

ЕС ежегодно потребляет около 320 миллиардов кубометров газа, а его хранилища вмещают лишь 115 миллиардов кубов – примерно треть от этой потребности. Перед зимой запасы были почти полными, но из-за морозов и проблем с поставками они быстро уменьшаются.

Сейчас хранилища ЕС заполнены лишь на 48%, тогда как в прошлом году этот показатель был 66%. Высокие цены на газ заставляют промышленные предприятия сокращать производство.

Заметьте! Этим летом Европа столкнется с серьезным вызовом – ей придется закупать больше газа, чем обычно, поскольку до ноября хранилища должны быть заполнены на 90%. Однако из-за активных закупок Азии цены на газ в теплый период могут оказаться даже выше, чем зимой, что сделает его хранение менее выгодным.