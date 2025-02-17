Чи відмовиться Європа від російського газу

Наразі імпорт газу з Росії скоротився до 10%, хоча ще у 2021 році він становив 45%, передає 24 Канал з посиланням на The Economist.

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В Європі знову заговорили про високі ціни на газ. Зниження тарифів на електроенергію могло б допомогти промисловості та домогосподарствам.

Аналітики прогнозують, що припинення війни та здешевлення газу можуть сприяти зростанню європейської економіки. Дехто вважає, що повернення до поставок російського газу могло б мотивувати Кремль укласти мирну угоду.

Зауважте! Скорочення імпорту російського газу завдає значних фінансових втрат Москві, оскільки вона не може перенаправити більшість поставок в інші країни.

Яка ситуація з газом у Європі

ЄС щорічно споживає близько 320 мільярдів кубометрів газу, а його сховища вміщують лише 115 мільярдів кубів – приблизно третину від цієї потреби. Перед зимою запаси були майже повними, але через морози та проблеми з поставками вони швидко зменшуються.

Наразі сховища ЄС заповнені лише на 48%, тоді як минулого року цей показник був 66%. Високі ціни на газ змушують промислові підприємства скорочувати виробництво.

Зауважте! Цього літа Європа зіткнеться з серйозним викликом – їй доведеться закуповувати більше газу, ніж зазвичай, оскільки до листопада сховища мають бути заповнені на 90%. Однак через активні закупівлі Азії ціни на газ у теплий період можуть виявитися навіть вищими, ніж узимку, що зробить його зберігання менш вигідним.