За що можуть нараховувати великі платіжки

Газопостачальні компанії можуть виставити такі рахунки через пошкодження або відсутність пломби, втручання в роботу лічильника, несанкціоноване підключення чи борги, передає 24 Канал з посиланням на GSMinfo.

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Сума донарахувань залежить від обсягу газу, який вважається незаконно використаним. Найдорожчий зафіксований випадок – майже 404 тисяч гривень, які довелося сплатити мешканцю Полтавщини за самовільне підключення газопроводу повз лічильник.

Важливо! Якщо порушення виявлено у квартирах із газовою плитою, суми зазвичай обмежуються кількома тисячами гривень, тоді як власники будинків із газовим опаленням можуть отримати донарахування на сотні тисяч.

Як не платити донарахування за газ

Деякі споживачі успішно оскаржують додаткові нарахування в суді. Основні причини, через які суд може скасувати вимогу про сплату:

Неправильно складений акт про порушення.

Відсутність чіткого опису порушення.

Помилки під час експертизи лічильника.

Порушення процедури відеофіксації перевірки.

Наприклад, якщо в акті не вказано конкретного характеру порушення або відеофіксація перевірки проведена з порушеннями, суд може визнати такі нарахування недійсними.

Як оскаржити платіжку

Якщо вам нарахували значну суму за газ, дотримуйтеся такого алгоритму дій:

З’ясуйте підстави нарахувань – перевірте, чому саме газова компанія виставила додатковий рахунок.

Оскаржте рішення – зверніться до постачальника газу з вимогою переглянути донарахування.

Зверніться до юристів – якщо вважаєте суму необґрунтованою, підготуйте позов до суду.

Не торкайтеся пломб на лічильнику – навіть незначне пошкодження може стати підставою для штрафу.

Важливо! Щоб уникнути неприємностей, регулярно перевіряйте стан лічильника та оперативно реагуйте на повідомлення від газової компанії.