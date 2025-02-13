Третя платіжка за газ

Мешканцям багатоквартирних будинків надсилатимуть так звану "третю платіжку" – рахунок за технічне обслуговування газових мереж у будівлі, передає 24 Канал з посиланням на ГК "Нафтогаз".

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Запровадження цієї оплати пов’язане з наказом Міністерства енергетики №292 від 29 вересня 2023 року. Він зобов’язує споживачів компенсувати витрати операторів газорозподільних мереж на перевірку газопроводів у багатоповерхових будинках на герметичність і безпеку.

Зауважте! Фахівці вже перевірили десятки тисяч багатоквартирних будинків і усунули тисячі витоків газу. Мешканці будівель, де проведено ці перевірки, отримають додаткові платіжки за технічне обслуговування.

Скільки доведеться доплачувати за газ

Ці рахунки не надходитимуть щомісяця – їхня частота залежить від віку газових мереж. Якщо газові системи в будинку старші за 25 років, перевірку проводитимуть раз на три роки; якщо вони молодші, перевірка буде раз на п'ять років.

Вартість послуги залежить від довжини газових мереж, кількості муфтових з'єднань і кранів у будівлі. Вона ділитиметься на кількість мешканців у багатоквартирному будинку.

До слова! Інформацію про вартість послуги та графіки обстеження будинків можна буде знайти на порталах філій компанії "Газорозподільні мережі України".