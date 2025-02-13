Третья платежка за газ

Жителям многоквартирных домов будут присылать так называемую "третью платежку" – счет за техническое обслуживание газовых сетей в здании, передает 24 Канал со ссылкой на ГК "Нафтогаз".

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Введение этой оплаты связано с приказом Министерства энергетики №292 от 29 сентября 2023 года. Он обязывает потребителей компенсировать расходы операторов газораспределительных сетей на проверку газопроводов в многоэтажных домах на герметичность и безопасность.

Обратите внимание! Специалисты уже проверили десятки тысяч многоквартирных домов и устранили тысячи утечек газа. Жители зданий, где проведены эти проверки, получат дополнительные платежки за техническое обслуживание.

Сколько придется доплачивать за газ

Эти счета не будут поступать ежемесячно – их частота зависит от возраста газовых сетей. Если газовые системы в доме старше 25 лет, проверку будут проводить раз в три года; если они моложе, проверка будет раз в пять лет.

Стоимость услуги зависит от длины газовых сетей, количества муфтовых соединений и кранов в здании. Она будет делиться на количество жителей в многоквартирном доме.

К слову! Информацию о стоимости услуги и графики обследования домов можно будет найти на порталах филиалов компании "Газораспределительные сети Украины".