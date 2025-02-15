За что могут начислять большие платежки

Газоснабжающие компании могут выставить такие счета из-за повреждения или отсутствия пломбы, вмешательства в работу счетчика, несанкционированное подключение или долги, передает 24 Канал со ссылкой на GSMinfo.

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Сумма доначислений зависит от объема газа, который считается незаконно использованным. Самый дорогой зафиксированный случай – почти 404 тысяч гривен, которые пришлось заплатить жителю Полтавщины за самовольное подключение газопровода мимо счетчика.

Важно! Если нарушения выявлены в квартирах с газовой плитой, суммы обычно ограничиваются несколькими тысячами гривен, тогда как владельцы домов с газовым отоплением могут получить доначисления на сотни тысяч.

Как не платить доначисления за газ

Некоторые потребители успешно оспаривают дополнительные начисления в суде. Основные причины, по которым суд может отменить требование об уплате:

Неправильно составленный акт о нарушении.

Отсутствие четкого описания нарушения.

Ошибки во время экспертизы счетчика.

Нарушение процедуры видеофиксации проверки.

Например, если в акте не указано конкретного характера нарушения или видеофиксация проверки проведена с нарушениями, суд может признать такие начисления недействительными.

Как обжаловать платежку

Если вам насчитали значительную сумму за газ, придерживайтесь такого алгоритма действий:

Выясните основания начислений – проверьте, почему именно газовая компания выставила дополнительный счет.

Обжалуйте решение – обратитесь к поставщику газа с требованием пересмотреть доначисления.

Обратитесь к юристам – если считаете сумму необоснованной, подготовьте иск в суд.

Не касайтесь пломб на счетчике – даже незначительное повреждение может стать основанием для штрафа.

Важно! Чтобы избежать неприятностей, регулярно проверяйте состояние счетчика и оперативно реагируйте на сообщения от газовой компании.