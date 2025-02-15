За что могут начислять большие платежки
Газоснабжающие компании могут выставить такие счета из-за повреждения или отсутствия пломбы, вмешательства в работу счетчика, несанкционированное подключение или долги, передает 24 Канал со ссылкой на GSMinfo.
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Сумма доначислений зависит от объема газа, который считается незаконно использованным. Самый дорогой зафиксированный случай – почти 404 тысяч гривен, которые пришлось заплатить жителю Полтавщины за самовольное подключение газопровода мимо счетчика.
Важно! Если нарушения выявлены в квартирах с газовой плитой, суммы обычно ограничиваются несколькими тысячами гривен, тогда как владельцы домов с газовым отоплением могут получить доначисления на сотни тысяч.
Как не платить доначисления за газ
Некоторые потребители успешно оспаривают дополнительные начисления в суде. Основные причины, по которым суд может отменить требование об уплате:
- Неправильно составленный акт о нарушении.
- Отсутствие четкого описания нарушения.
- Ошибки во время экспертизы счетчика.
- Нарушение процедуры видеофиксации проверки.
Например, если в акте не указано конкретного характера нарушения или видеофиксация проверки проведена с нарушениями, суд может признать такие начисления недействительными.
Как обжаловать платежку
Если вам насчитали значительную сумму за газ, придерживайтесь такого алгоритма действий:
- Выясните основания начислений – проверьте, почему именно газовая компания выставила дополнительный счет.
- Обжалуйте решение – обратитесь к поставщику газа с требованием пересмотреть доначисления.
- Обратитесь к юристам – если считаете сумму необоснованной, подготовьте иск в суд.
- Не касайтесь пломб на счетчике – даже незначительное повреждение может стать основанием для штрафа.
Важно! Чтобы избежать неприятностей, регулярно проверяйте состояние счетчика и оперативно реагируйте на сообщения от газовой компании.