Також Путін вимагатиме виведення українських військ з усіх територій, які він включив у російську конституцію. Та ще є інша вимога, детальніше про кожну з них в етері 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Чого хоче Путін від США

На думку Яковенка, Путін висуне низку умов для припинення вогню на 30 днів:

зупинити Україні надання військової допомоги та розвідувальних даних з боку Сполучених Штатів Америки;

виведення української армії з усіх територій, які включені в російську конституцію. Зокрема, мовиться і про Запоріжжя з Херсоном – великі міста, у яких проживає багато людей. Диктатор вимагатиме віддати їх з усіма жителями;

зняття санкцій.

Ці вимоги абсолютно неможливі для виконання. Сподіваюся, що американці це також зрозуміють,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Тобто Путін удасть, що готовий піти на пропозицію американського лідера Дональда Трампа про перемир'я, але лише за певних умов.

Видання BBC пише, що Велика Британія була "тісно залучена" до угоди між Україною та США щодо запропонованого припинення вогню з Росією.

Спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф вирушить до Москви, щоб переконати Росію підписати 30-денне перемир'я.