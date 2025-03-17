В Европе падают цены на природный газ

Поэтому азовские фьючерсы снизились в понедельник на 2,1% и колебались в диапазоне от 41 до 42 евро за мегаватт-час, и в этом диапазоне они торгуются большую часть последней недели, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Усилия по прекращению войны в Украине вызвали спекуляции о возможном восстановлении трубопроводных поставок газа из России в Европу, которая нуждается в дополнительных ресурсах после существенного истощения своих резервов этой зимой,

– пишет Bloomberg.

Трамп заявил, что во вторник проведет переговоры с Путиным. В то же время российский лидер уже намекнул на возможность восстановления некоторых поставок топлива. Однако реализовать это на практике будет не так просто.

Сейчас переговоры касаются только прекращения огня, а не всеобъемлющего мирного соглашения. Окончательное соглашение вряд ли будет заключено в ближайшие месяцы, а возможно, и вообще в этом году,

– сказал Арне Ломанн Расмуссен, главный аналитик Global Risk Management.

В то же время волна холодов, охватившая регион, должна завершиться к середине недели. А это принесет облегчение для газовых хранилищ, которые сейчас заполнены лишь на 35%. Слабый спрос на топливо в Азии также способствует доступу Европы к партиям сжиженного природного газа.

Обратите внимание! Фьючерсы на газ в Нидерландах с поставкой в следующем месяце, которые являются эталонными для Европы, снизились на 1,4% до 41,69 евро за мегаватт-час по состоянию на 9:16 утра в Амстердаме.