Кто может не платить коммунальные услуги

Например, следует учитывать поставки коммунальных услуг, рассказала руководитель Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Анна Даниэль для 24 Канала.

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Дело в том, что на оккупированных территориях могут быть ограничения или даже полное прекращение поставок коммунальных услуг. Причиной тому могут быть уничтожение инфраструктуры или отсутствие контроля со стороны украинской власти. То есть возможности платить за услуги у людей не будет.

Важную роль также играет правовая ситуация. Начисление задолженности за коммуналку может продолжаться, даже если фактически поставки услуг нет. Это происходит согласно общему правилу.

Но на ТОТ украинское законодательство не действует в полном объеме. А это означает, что начисление задолженности за коммунальные услуги может быть затруднено.

К тому же если территории находятся под контролем оккупанта, то может быть введена другая система коммунальных платежей. И опять-таки вопрос начисления задолженности становится юридически сложным.

Кроме того, в Украине есть механизмы защиты прав лиц, проживающих оккупации. В соответствии с этими нормами, государство может предложить различные варианты для решения проблемы неуплаты за коммунальные услуги:

предоставление льгот;

предоставление отсрочки;

реструктуризация долгов.

Важно! Если коммунальные услуги на оккупированных территориях не поставляются, то задолженность может не начисляться или будет прекращена, но все зависит от конкретных обстоятельств и состояния инфраструктуры.

Как не платить коммуналку за жилье на ВОТ

Адвокат АФ "Пакс" Станислав Лифлянчик заявил, что если недвижимость расположена в оккупации, то может не начисляться задолженность за предоставление коммунальных услуг. Более того, могут не поставляться и различные коммунальные услуги.

По мнению адвоката, если компания, поставляющая коммунальные услуги, продолжит свою коммерческую деятельность на временно оккупированной территории, то это может рассматриваться как уголовное преступление.

Обратите внимание! Украинцы, которые имеют жилье на ВОТ, или на территории, где ведутся боевые действия, и по этим причинам не проживают там, должны предоставить поставщику коммунальных услуг справку ВПЛ или другой документ, подтверждающий отсутствие по месту жительства.