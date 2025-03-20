Что будет с гривневыми депозитами в конце марта

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу указывает, что ситуативное снижение мирового курса доллара на 0,5%, которое уже сказалось на украинском валютном рынке, может стать хорошим поводом для определенной части граждан воспользоваться ситуацией и положить средства на депозит.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Можно констатировать, что финучреждения к монетарным изменениям подготовились заблаговременно, ведь экономические факторы (в частности уровень инфляции, которая в ближайшие месяцы может быть на уровне 13 – 15% год к году) ожидаемо побудили НБУ усилить гривну и снизить уровень цен.

Замотаев указывает, что доходность длительных гривневых вкладов позволяет не только "уберечься" от инфляции, но и получить пассивную прибыль (около 4%).

Обратите внимание! Сейчас курс доллара снижается ситуативно – на фоне таможенных "баталий" США. Однако не стоит исключать, что ситуация может меняться достаточно быстро. Как говорит Замотаев, колебания в паре доллар/евро могут на время добавить сумятицы на валютном рынке.

Как изменятся ставки по депозитам после 20 марта

Ставки зависят от срока вкладов:

средние ставки по ультракоротким вкладам 3 – 6 месяцев – в среднем будут составлять до 12,5 – 13% годовых;

– в среднем будут составлять до 12,5 – 13% годовых; 6 – 9 месяцев – средняя доходность составит 15 – 16% годовых;

– средняя доходность составит 15 – 16% годовых; 9 – 12 месяцев – 13,5 – 14% годовых;

– 13,5 – 14% годовых; от 1 года – 15 – 16%, в отдельном случае (с учетом бонусных предложений банков) – 17% годовых.

В Украине продолжается период значительной "банковской" конкуренции за вкладчиков. Кроме размера ставок, банки наперегонки пытаются улучшить условия размещения средств дополнительными бонусами, например, стартовый стимул в размере 0,5 – 1 процентные пункты к имеющимся ставкам, более лояльные условия в случае досрочного расторжения соглашения, улучшенные условия на вклады,

– говорит Замотаев.

Банкир говорит, что в сегменте депозитов наступила наиболее благоприятная для потенциальных вкладчиков ситуация, которая потенциально дает возможность получить достойный доход, не потеряв средства из-за инфляции.

Заметьте! В зависимости от того, будет ли снижаться и как быстро инфляционное давление, поменяются гривневые ставки.