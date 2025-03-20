Що буде з гривневими депозитами в кінці березня

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу вказує, що ситуативне зниження світового курсу долара на 0,5%, яке вже позначилося на українському валютному ринку, може стати гарним приводом для певної частини громадян скористатися ситуацією і покласти кошти на депозит.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Можна констатувати, що фінустанови до монетарних змін підготувалися завчасно, адже економічні чинники (зокрема рівень інфляції, яка у найближчі місяці може бути на рівні 13 – 15% рік до року) очікувано спонукали НБУ посилити гривню та знизити рівень цін.

Замотаєв вказує, що дохідність тривалих гривневих вкладів дає змогу не лише "уберегтися" від інфляції, а й отримати пасивний прибуток (близько 4%).

Зверніть увагу! Зараз курс долара знижується ситуативно – на фоні митних "баталій" США. Однак, не варто виключати, що ситуація може змінюватися досить швидко. Як каже Замотаєв, коливання у парі долар/євро можуть на певний час додати сум’яття на валютному ринку.

Як зміняться ставки за депозитами після 20 березня

Ставки залежать від терміну вкладів:

середні ставки за ультракороткими вкладами 3 – 6 місяців – в середньому складатимуть до 12,5 – 13% річних;

– в середньому складатимуть до 12,5 – 13% річних; 6 – 9 місяців – середня дохідність складе 15 – 16% річних;

– середня дохідність складе 15 – 16% річних; 9 – 12 місяців – 13,5 – 14% річних;

– 13,5 – 14% річних; від 1 року – 15 – 16%, в окремому випадку (з урахуванням бонусних пропозицій банків) – 17% річних.

В Україні триває період значної "банківської" конкуренції за вкладників. Крім розміру ставок, банки наввипередки намагаються покращити умови розміщення коштів додатковими бонусами, наприклад, стартовий стимул у розмірі 0,5 – 1 відсоткові пункти до наявних ставок, більш лояльні умови у випадку дострокового розірвання угоди, покращені умови на вклади,

– каже Замотаєв.

Банкір каже, що в сегменті депозитів настала найбільш сприятлива для потенційних вкладників ситуація, яка потенційно дає змогу отримати достойний дохід, не втративши кошти через інфляцію.

Зауважте! Залежно від того, чи знижуватиметься і як швидко інфляційний тиск, змінюватимуться гривневі ставки.