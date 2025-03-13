Що відбувається з гривневими депозитами

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу вказав, що банки активно розвиватимуть майже всі можливі вклади за термінами розміщення.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Зараз спостерігатиметься зміна основних пріоритетів громадян з депозитів понад 1 рік на коротші 6 – 12 місяців з можливістю отримання максимального доходу, адже вони дадуть змогу не лише "перекрити" інфляцію та зберегти купівельну здатність вкладу, а й отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%.

Потрібно розуміти, що активність потенційних вкладників залежатиме від кількох важливих факторів, серед яких варто відзначити:

рівень міжнародної фінансової підтримки;

рівень воєнно-технічної підтримки;

перебіг війни;

ситуацію на валютному ринку.

Нагадаємо! У грудні, січні та на початку березня НБУ збільшував розмір облікової ставки, що мало на меті приборкати інфляцію та зміцнити національну валюту. Разом з потужними валютними інтервенціями за підсумками 2 місяців курс долара США знизився з 42,02 до 41,43 гривні.

На мій погляд, курсова стабільність, високі депозитні ставки стимулюватимуть потенційних вкладників розміщувати кошти на гривневих депозитах. Водночас високі ставки триматимуться рівно доти, доки НБУ застосовуватиме стабілізаційні заходи для втримання економічної ситуації в країні,

– зауважив банкір.

Очікується, що протягом другого півріччя інфляція суттєво знизиться – до 8 – 9%, що може спонукати регулятора до зниження облікової ставки та інших монетарних інструментів. Отже, можна сказати, що наразі настає період з піковими ставками за гривневими депозитами.

Зауважте! За сприятливих економічних умов до кінця року середні ставки за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення коштів можуть знизитися на 0,5 – 1 відсоткові пункти. Тобто не виключено, що наприкінці грудня 2025 року максимальні ставки за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення знову повернуться до середніх показників 2024 року.

Як зміняться ставки за гривневими депозитами у другій половині березня