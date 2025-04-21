Як відбувся перерахунок житлової субсидії у 2025 році

Домогосподарствам провели автоматичний перерахунок субсидії, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід зменшився, або ж навпаки збільшився на понад 50%, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Як перевірити чи оновився розмір житлової субсидії:

Зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду, Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), "Дія.Підпису", або ID.GOV.UA та зайдіть в особистий кабінет, У меню ліворуч оберіть рубрику "Моя субсидія" та ознайомтесь із розміром оновленої виплати.

В Мінсоцполітики нагадують, що хоч субсидія на неопалювальний сезон перепризначається автоматично, проте у випадку, коли в отримувачів змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства, то варто протягом 30 днів повідомити про це ПФУ.

У яких випадках потрібно звернутися із заявою до ПФУ

Заяву на призначення субсидії на неопалювальний період треба, якщо:

ви орендуєте житло, за яке сплачуєте житлово-комунальні послуги,

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи,

кількість людей, які проживають у будинку чи квартирі менша, аніж кількість зареєстрованих у ньому,

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,

на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0 гривень.

Зауважте! Якщо заяву подати протягом 2 місяців з початку неопалювального сезону (у травні – червні), то житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.