Як відбувся перерахунок житлової субсидії у 2025 році
Домогосподарствам провели автоматичний перерахунок субсидії, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід зменшився, або ж навпаки збільшився на понад 50%, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Як перевірити чи оновився розмір житлової субсидії:
- Зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду,
- Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), "Дія.Підпису", або ID.GOV.UA та зайдіть в особистий кабінет,
- У меню ліворуч оберіть рубрику "Моя субсидія" та ознайомтесь із розміром оновленої виплати.
В Мінсоцполітики нагадують, що хоч субсидія на неопалювальний сезон перепризначається автоматично, проте у випадку, коли в отримувачів змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства, то варто протягом 30 днів повідомити про це ПФУ.
У яких випадках потрібно звернутися із заявою до ПФУ
Заяву на призначення субсидії на неопалювальний період треба, якщо:
- ви орендуєте житло, за яке сплачуєте житлово-комунальні послуги,
- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи,
- кількість людей, які проживають у будинку чи квартирі менша, аніж кількість зареєстрованих у ньому,
- домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,
- на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0 гривень.
Зауважте! Якщо заяву подати протягом 2 місяців з початку неопалювального сезону (у травні – червні), то житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.