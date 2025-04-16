Які пенсії в українців
Хоча індексація підвищила пенсії на 10%, реальна купівельна спроможність знизилася через інфляцію, яка сягнула 14,6%, передає 24 Канал з посиланням на Opendatabot.
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Попри це, кількість пенсіонерів із виплатами менше ніж 3 000 гривень суттєво зменшилась – нині їх лише 398 тисяч, або 3,9%.
Більшість українців отримують пенсії від 3 000 до 5 000 гривень на місяць. Зокрема:
понад 10 000 гривень отримують 1,5 мільйона осіб (14,5%);
від 5 001 до 10 000 гривень – майже 3 мільйони (29%);
від 4 001 до 5 000 гривень – 2,1 мільйона (20%);
від 3 001 до 4 000 гривень – понад 3,3 мільйона (32%);
від 2 001 до 3 000 гривень – майже 400 тисяч (4%).
Середня пенсія серед тих, хто отримує понад 10 000 гривень, становить близько 15 640 гривень.
Які пенсії отримують українці / Інфографіка Opendatabot
Де найбільші та найменші пенсії
Найвищі виплати;
- у Києві – 8 708 гривень;
- на Донеччині – 7 814 гривень;
- на Луганщині – 7 314 гривень.
Найнижчі пенсії:
- у Тернопільській області – 4 931 гривня;
- та Чернівецькій області – 5 100 гривень.