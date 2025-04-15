У якому віці можна отримати соцдопомогу

Щоб вийти на пенсію в 60 років у 2025 році необхідно набути не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок, передає 24 Канал.

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Аби вийти на пенсію у 63 роки доведеться отримати стаж від 22 до 31 року. А для того, щоб вийти на пенсію у 65 років, потрібно мати від 15 до 21 року стажу.

Водночас для осіб, у яких менш як 15 років стажу, передбачена державна соціальна допомога після досягнення 65 років.

Зверніть увагу! Щоб вийти на пенсію у 60 років, у 2028 році потрібно буде не менше ніж 35 років стажу.

Який розмір соціальної пенсії

У 2025 році розмір соцдопомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Кожні 6 місяців з урахування майнових змін та середньомісячного сукупного доходу соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується.

Для призначення соцдопомоги потрібно звернутися до органу соціального захисту населення й надати такі документи: