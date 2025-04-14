Коли треба перевести пенсію

Для цього не потрібно припиняти виплати - достатньо подати заяву до Пенсійного фонду, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Переведення пенсії до іншої області актуальне, якщо:

ви переїхали на постійне або тимчасове місце проживання;

змінили адресу реєстрації;

бажаєте отримувати пенсію в іншому відділенні банку чи пошти

Цей спосіб зручний для тих, хто має кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Як перевести пенсію

Що потрібно зробити:

Перейдіть на портал ПФУ.

Авторизуйтеся за допомогою КЕП.

У меню оберіть розділ "Заяви на призначення/переведення пенсії".

Оберіть опцію "Переведення пенсійних виплат за новим місцем проживання".

Заповніть заяву, прикріпіть сканкопії необхідних документів (паспорт, ідентифікаційний код, нова адреса, банківські реквізити – за потреби).

Підпишіть заяву КЕП і надішліть її в електронному вигляді.

Як отримувати пенсію поштою або через банк

Ви можете обрати:

поштове відділення (листоноша приносить пенсію додому або ви забираєте її самостійно);

банківську картку – пенсія надходитиме на новий рахунок.

При переведенні пенсії ви можете змінити спосіб отримання – про це потрібно вказати у заяві.

Якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, пенсія буде нараховуватись і надалі. Але важливо: