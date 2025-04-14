Коли треба перевести пенсію
Для цього не потрібно припиняти виплати - достатньо подати заяву до Пенсійного фонду, передає 24 Канал з посиланням на Дію.
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Переведення пенсії до іншої області актуальне, якщо:
ви переїхали на постійне або тимчасове місце проживання;
змінили адресу реєстрації;
бажаєте отримувати пенсію в іншому відділенні банку чи пошти
Цей спосіб зручний для тих, хто має кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Як перевести пенсію
Що потрібно зробити:
Перейдіть на портал ПФУ.
Авторизуйтеся за допомогою КЕП.
У меню оберіть розділ "Заяви на призначення/переведення пенсії".
Оберіть опцію "Переведення пенсійних виплат за новим місцем проживання".
Заповніть заяву, прикріпіть сканкопії необхідних документів (паспорт, ідентифікаційний код, нова адреса, банківські реквізити – за потреби).
Підпишіть заяву КЕП і надішліть її в електронному вигляді.
Як отримувати пенсію поштою або через банк
Ви можете обрати:
поштове відділення (листоноша приносить пенсію додому або ви забираєте її самостійно);
банківську картку – пенсія надходитиме на новий рахунок.
При переведенні пенсії ви можете змінити спосіб отримання – про це потрібно вказати у заяві.
Якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, пенсія буде нараховуватись і надалі. Але важливо:
своєчасно поновити дані про місце проживання;
повідомити про зміну банківського рахунку (якщо змінився).