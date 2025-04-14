Когда надо перевести пенсию
Для этого не нужно прекращать выплаты - достаточно подать заявление в Пенсионный фонд, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Перевод пенсии в другую область актуален, если:
вы переехали на постоянное или временное место жительства;
изменили адрес регистрации;
хотите получать пенсию в другом отделении банка или почты
Этот способ удобен для тех, кто имеет квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Как перевести пенсию
Что нужно сделать:
Перейдите на портал ПФУ.
Авторизуйтесь с помощью КЭП.
В меню выберите раздел "Заявления на назначение/перевод пенсии".
Выберите опцию "Перевод пенсионных выплат по новому месту жительства".
Заполните заявление, прикрепите сканкопии необходимых документов (паспорт, идентификационный код, новый адрес, банковские реквизиты – при необходимости).
Подпишите заявление КЭП и отправьте его в электронном виде.
Как получать пенсию по почте или через банк
Вы можете выбрать:
почтовое отделение (почтальон приносит пенсию домой или вы забираете ее самостоятельно);
банковскую карту – пенсия будет поступать на новый счет.
При переводе пенсии вы можете изменить способ получения – об этом нужно указать в заявлении.
Если вы являетесь внутренне перемещенным лицом, пенсия будет начисляться и в дальнейшем. Но важно:
своевременно обновить данные о месте жительства;
сообщить об изменении банковского счета (если изменился).