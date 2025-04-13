Кто может получить единовременное пособие от государства

Некоторые пенсионеры имеют право на единовременную денежную помощь от Пенсионного фонда в сумме, что равна десяти ежемесячным выплатам. Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда, передает 24 Канал.

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Право на единовременное пособие в размере десяти пенсий имеют педагоги и медицинские работники, которые:

не получали другой вид пенсии (например, за выслугу лет) до выхода на пенсию;

на момент достижения пенсионного возраста работали в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет;

имеют страховой стаж на этих должностях не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

При этом, такая денежная помощь в размере десяти пенсий выплачивается при назначении пенсии по возрасту.

Обратите внимание! Это право закреплено в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".