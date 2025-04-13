Хто може отримати одноразову допомогу від держави

Деякі пенсіонери мають право на одноразову грошову допомогу від Пенсійного фонду в сумі, що дорівнює десяти щомісячним виплатам. Про це нагадали у пресслужбі Пенсійного фонду, передає 24 Канал.

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Право на одноразову допомогу в розмірі десяти пенсій мають педагоги та медичні працівники, які:

не отримували інший вид пенсії (наприклад, за вислугу років) до виходу на пенсію;

на момент досягнення пенсійного віку працювали в державних або комунальних установах на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років;

мають страховий стаж на цих посадах не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

При цьому, така грошова допомога у розмірі десяти пенсій виплачується при призначенні пенсії за віком.

Зверніть увагу! Це право закріплене в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".