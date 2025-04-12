Яка сума найменшої пенсії у 2025 році

Громадяни України, які не мають достатнього трудового стажу для призначення пенсії за віком або ніколи не працювали, отримують найменші пенсії в Україні, передає 24 Канал із посиланням на "Дію".

Читайте також Значно раніше за інших: хто з українців може вийти на пенсію у 50 років

Це так звані соціальні пенсії від держави, розмір якої у 2025 році становить 2 361 гривню. При цьому, така виплата може бути доступною особі лише після досягнення 65 років та при відповідності певним умовам.

Через що можуть відмовити у наданні соцпенсії

У соціальній пенсії може бути відмовлено, якщо заявник має додаткові джерела доходу або його майно перевищує встановлені норми. Таким чином, основні причини відмови станом на 2025 рік наступні:

наявність інших доходів: якщо заявник працює, отримує іншу пенсію, здає нерухомість в оренду чи має інші доходи;

якщо заявник працює, отримує іншу пенсію, здає нерухомість в оренду чи має інші доходи; великі витрати: якщо за останні шість місяців були здійснені покупки на суму понад 50 000 гривень;

якщо за останні шість місяців були здійснені покупки на суму понад 50 000 гривень; наявність майна: якщо у заявника або його сімʼї є більше ніж одна квартира чи автомобіль;

якщо у заявника або його сімʼї є більше ніж одна квартира чи автомобіль; перевищення доходу: якщо середній місячний дохід сім'ї за останні шість місяців більше за прожитковий мінімум.

Важливо! Прожитковий мінімум у 2025 році становить 2 361 гривню.