У якому випадку дружина може отримувати пенсію чоловіка

Дружина може отримувати пенсію чоловіка лише після його смерті. Це називається пенсією у зв’язку з втратою годувальника, передає 24 Канал із посиланням на Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Оформити пенсію у зв’язку з втратою годувальника можуть лише непрацездатні члени сім’ї, якщо вони відповідають двом основним критеріям:

Фінансова залежність від померлого – особа повинна довести, що була на утриманні померлого годувальника. Це може підтверджуватися довідками про спільне проживання, свідченнями або іншими офіційними документами. Достатній страховий стаж годувальника – на момент смерті він повинен мати стаж, необхідний для призначення пенсії за III групою інвалідності. Це означає, що стаж повинен відповідати певним мінімальним вимогам, які визначає Пенсійний фонд залежно від віку померлого та чинного законодавства.

Щоб отримати цю пенсію, необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду за місцем проживання або реєстрації.