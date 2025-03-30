Хто вважається самотнім пенсіонером

Самотні пенсіонери отримують 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2024 році становить 2 361 гривню, передає 24 Канал.

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Щоб отримати фінансову підтримку, пенсіонер має відповідати таким критеріям:

бути віком від 80 років і старше;

проживати самотньо;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Особи, які отримують пенсію через інвалідність, не мають права на цю доплату.

Зауважте! Необхідність у сторонньому догляді має бути підтверджена лікарським висновком і відповідно оформлена документально.

Як оформити доплату

Щоб отримати доплату, необхідно подати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду. До заяви додаються такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Важливо! Вимоги щодо оформлення доплати визначені Законом України №646-IX від 2 червня 2020 року.