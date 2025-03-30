Кто считается одиноким пенсионером
Одинокие пенсионеры получают 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2024 году составляет 2 361 гривну, передает 24 Канал.
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Чтобы получить финансовую поддержку, пенсионер должен соответствовать следующим критериям:
быть в возрасте от 80 лет и старше;
проживать одиноко;
нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;
получать пенсию по возрасту.
Лица, которые получают пенсию по инвалидности, не имеют права на эту доплату.
Заметьте! Необходимость в постороннем уходе должна быть подтверждена врачебным заключением и соответственно оформлена документально.
Как оформить доплату
Чтобы получить доплату, необходимо подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионного фонда. К заявлению прилагаются следующие документы:
заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном уходе;
паспорт;
идентификационный код.
Важно! Требования по оформлению доплаты определены Законом Украины №646-IX от 2 июня 2020 года.