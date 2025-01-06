Який зараз прожитковий мінімум
Розмір прожиткового мінімуму залежить від віку та категорії до якої належить особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію 2024 – 2025.
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Зараз прожитковий мінімум для повнолітніх осіб такий:
- 3 028 гривень – для працездатних осіб;
- 2 361 гривня – для осіб, що визнані непрацездатними.
Для неповнолітніх осіб прожитковий мінімум встановлено на такому рівні:
- 2 563 гривні – для дітей до 6 років;
- 3 196 гривень – для дітей віком від 6 до 18 років.
Нагадаємо! Відповідно до прийнятої Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки, мінімальна зарплата цьогоріч залишатиметься незмінною. Тобто, вона і надалі складатиме 8 тисяч гривень. Не зміниться і розмір мінімальної пенсії у 2025 році.