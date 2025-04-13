Кому перерахували пенсії у квітні
За інформацією ПФУ, з 1 квітня було здійснено плановий перерахунок пенсій для громадян, які продовжували працювати після виходу на пенсію. Цього разу підвищення пенсій відбулося вже у квітні, на відміну від попередніх років, коли це відбувалося в червні, передає 24 Канал.
Читайте також Як пенсіонеру оформити пенсію за кордоном дистанційно
А саме перерахунок пенсій стосується пенсіонерів, які станом на 1 березня 2025 року:
- набрали не менше 24 місяців страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії;
- або з моменту останнього перерахунку пройшло не менше двох років, навіть якщо новий стаж менший.
Важливо! Зміни торкнуться лише тих осіб, яким пенсія була призначена або перерахована у 2023 році.
Як здійснили перерахунок пенсії
Пенсії перерахували автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду. Як пояснили у відомстві, у процесі перерахунку враховується не тільки додатковий страховий стаж, а й новий заробіток, отриманий після виходу на пенсію, якщо це вигідніше для пенсіонера.