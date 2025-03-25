Коли можна просити про перерахунок
Перерахувати пенсію можна, коли зростає страховий стаж, підвищується заробітна плата або за індивідуальним зверненням пенсіонера, передає 24 Канал з посиланням на сайт "Юристи.ua".
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Заявник не зобов’язаний наводити конкретні причини – можна попросити ПФУ самостійно визначити найвигідніший варіант перерахунку. У цьому разі фахівці фонду оцінять усі підстави та оберуть оптимальний підхід.
Пенсію в Україні можуть перерахувати у кількох випадках:
1. Підвищення зарплати.
Якщо після виходу на пенсію людина два роки або більше отримувала вищу заробітну плату, ніж ту, на основі якої нараховувалась пенсія, вона має право звернутися до Пенсійного фонду з заявою на перерахунок. Таке звернення можна подавати кожні два роки, якщо дохід продовжує зростати.
2. Збільшення трудового стажу.
Якщо пенсіонер продовжує працювати після виходу на пенсію і за цей час набуває додаткового стажу, йому також можуть перерахувати пенсію. Якщо за цей період накопичується повний стаж, необхідний для пенсії, перерахунок проводять одразу – без очікування двох років.
3. Зростання прожиткового мінімуму.
При підвищенні прожиткового мінімуму держава автоматично переглядає пенсійні виплати. Для непрацюючих пенсіонерів це відбувається одразу, а для працюючих – після їхнього звільнення або завершення трудової діяльності.
Коли ще можуть перерахувати пенсію
Окрім основних причин, пенсійні виплати можуть бути переглянуті й у таких випадках:
подання нових документів – якщо пенсіонер надає до ПФУ документи про трудовий стаж або заробіток, які не були враховані раніше;
призначення нових надбавок чи доплат – наприклад, для військових, осіб з почесними званнями або пенсіонерів з особливими заслугами;
заява від учасника бойових дій – УБД можуть подати звернення на перерахунок і отримати відповідне підвищення;
оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника – у такому разі розмір пенсії може бути переглянутий відповідно до законодавства.