Когда можно просить о перерасчете
Пересчитать пенсию можно, когда растет страховой стаж, повышается заработная плата или по индивидуальному обращению пенсионера, передает 24 Канал со ссылкой на сайт "Юристи.ua".
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Заявитель не обязан приводить конкретные причины – можно попросить ПФУ самостоятельно определить самый выгодный вариант перерасчета. В этом случае специалисты фонда оценят все основания и выберут оптимальный подход.
Пенсию в Украине могут пересчитать в нескольких случаях:
1. Повышение зарплаты.
Если после выхода на пенсию человек два года или более получал более высокую заработную плату, чем ту, на основе которой начислялась пенсия, он имеет право обратиться в Пенсионный фонд с заявлением на перерасчет. Такое обращение можно подавать каждые два года, если доход продолжает расти.
2. Увеличение трудового стажа.
Если пенсионер продолжает работать после выхода на пенсию и за это время приобретает дополнительный стаж, ему также могут пересчитать пенсию. Если за этот период накапливается полный стаж, необходимый для пенсии, перерасчет проводят сразу – без ожидания двух лет.
3. Рост прожиточного минимума.
При повышении прожиточного минимума государство автоматически пересматривает пенсионные выплаты. Для неработающих пенсионеров это происходит сразу, а для работающих – после их увольнения или завершения трудовой деятельности.
Когда еще могут пересчитать пенсию
Кроме основных причин, пенсионные выплаты могут быть пересмотрены и в следующих случаях:
представление новых документов – если пенсионер предоставляет в ПФУ документы о трудовом стаже или заработке, которые не были учтены ранее;
назначение новых надбавок или доплат – например, для военных, лиц с почетными званиями или пенсионеров с особыми заслугами;
заявление от участника боевых действий – УБД могут подать обращение на перерасчет и получить соответствующее повышение;
оформление пенсии в связи с потерей кормильца – в таком случае размер пенсии может быть пересмотрен в соответствии с законодательством.