Когда можно просить о перерасчете

Пересчитать пенсию можно, когда растет страховой стаж, повышается заработная плата или по индивидуальному обращению пенсионера, передает 24 Канал со ссылкой на сайт "Юристи.ua".

Читайте также Повышение будет: кто из пенсионеров почувствует рост пенсий в апреле

Заявитель не обязан приводить конкретные причины – можно попросить ПФУ самостоятельно определить самый выгодный вариант перерасчета. В этом случае специалисты фонда оценят все основания и выберут оптимальный подход.

Пенсию в Украине могут пересчитать в нескольких случаях:

1. Повышение зарплаты.

Если после выхода на пенсию человек два года или более получал более высокую заработную плату, чем ту, на основе которой начислялась пенсия, он имеет право обратиться в Пенсионный фонд с заявлением на перерасчет. Такое обращение можно подавать каждые два года, если доход продолжает расти.

2. Увеличение трудового стажа.

Если пенсионер продолжает работать после выхода на пенсию и за это время приобретает дополнительный стаж, ему также могут пересчитать пенсию. Если за этот период накапливается полный стаж, необходимый для пенсии, перерасчет проводят сразу – без ожидания двух лет.

3. Рост прожиточного минимума.

При повышении прожиточного минимума государство автоматически пересматривает пенсионные выплаты. Для неработающих пенсионеров это происходит сразу, а для работающих – после их увольнения или завершения трудовой деятельности.

Когда еще могут пересчитать пенсию

Кроме основных причин, пенсионные выплаты могут быть пересмотрены и в следующих случаях: