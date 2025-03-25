У кого зросте пенсія у квітні

Річ у тім, що саме у квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій працюючих осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсійні виплати збільшаться не у всіх, а лише у тих, хто підпадає під визначені критерії.

Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення", та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону, а саме 60 років,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Кого стосуватиметься цей перерахунок:

пенсіонерів, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менш як 2 роки страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії;

осіб, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менш як 24 місяці страхового стажу, при цьому після призначення або попереднього перерахунку пенсії пройшло щонайменше 2 роки.

Важливо! Для здійснення цього перерахунку, до уваги береться стаж набутий на 1 березня року, коли відбувається перерахунок.