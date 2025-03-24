У понеділок, 24 березня, Дональд Трамп заявив, що може "дати багатьом країнам послаблення" щодо тарифів, оскільки його крайній термін 2 квітня для введення "взаємних тарифів" для торгових партнерів США наближається, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Трамп анонсував "день звільнення"

Я можу дати багатьом країнам послаблення, але це буде на взаємній основі,

— сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Він зазначив, що Європейський Союз погодився знизити мита на автомобілі до 2,5 відсотка в межах угоди з адміністрацією Трампа.

"Ми оголосимо про деякі додаткові тарифи протягом наступних кількох днів, що стосуватимуться автомобілів, машин, лісоматеріалів і мікросхем", – розповів Трамп.

Американець заявив, що 2 квітня буде "великим днем" і "днем звільнення". За його словами, "США повернуть частину грошей, які в них забрали".

Нагадаємо, що раніше Трамп анонсував нові мита для держав, які купуватимуть нафту чи газ у Венесуели.

За його словами, будь-яка країна, яка купує нафту або газ у Венесуели, буде змушена платити Сполученим Штатам мита в розмірі 25% за будь-яку торгівлю. Цей тариф планують запровадити з 2 квітня.

Він пояснив своє рішення тим, що Венесуела начебто відправила до Штатів під прикриттям "десятки тисяч високопоставлених та інших злочинців, багато з яких є вбивцями та людьми дуже жорстокого характеру".