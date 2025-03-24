В понедельник, 24 марта, Дональд Трамп заявил, что может "дать многим странам послабления" по тарифам, поскольку его крайний срок 2 апреля для введения "взаимных тарифов" для торговых партнеров США приближается, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп анонсировал "день освобождения"

Я могу дать многим странам послабления, но это будет на взаимной основе,

- сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он отметил, что Европейский Союз согласился снизить пошлины на автомобили до 2,5 процента в рамках соглашения с администрацией Трампа.

"Мы объявим о некоторых дополнительных тарифах в течение следующих нескольких дней, что будут касаться автомобилей, машин, лесоматериалов и микросхем", – рассказал Трамп.

Американец заявил, что 2 апреля будет "большим днем" и "днем освобождения". По его словам, "США вернут часть денег, которые у них забрали".

Напомним, что ранее Трамп анонсировал новые пошлины для государств, которые будут покупать нефть или газ у Венесуэлы.

По его словам, любая страна, которая покупает нефть или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам пошлины в размере 25% за любую торговлю. Этот тариф планируют ввести со 2 апреля.

Он объяснил свое решение тем, что Венесуэла якобы отправила в Штаты под прикрытием "десятки тысяч высокопоставленных и других преступников, многие из которых являются убийцами и людьми очень жестокого характера".