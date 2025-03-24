Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

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Против каких стран США могут ввести пошлины

Белый дом планирует пересмотреть свою стратегию в отношении тарифов, которые должны вступить в силу 2 апреля. Ожидается, что администрация Трампа сузит перечень отраслей, на которые будут распространяться эти ограничения, сосредоточившись на странах с наибольшими торговыми дисбалансами с США.

Ранее президент Дональд Трамп объявил 2 апреля "Днем освобождения" для США – тогда планировалось ввести взаимные тарифы, чтобы уравнять американские таможенные ставки с теми, действующих в торговых партнеров. Специальные пошлины должны были коснуться таких секторов, как автомобильная, фармацевтическая и полупроводниковая промышленность.

Однако это решение еще могут пересмотреть, и вероятно, введение отраслевых тарифов отложат.

По данным источников WSJ, Белый дом планирует сосредоточиться на странах с наибольшими торговыми разногласиями, среди которых Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский Союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие, сообщило осведомленное лицо.

Сейчас администрация не предоставила четкого перечня стран, которые подпадут под новые таможенные сборы.

К слову, Дональд Трамп также пригрозил, что введет 25% пошлины на страны, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы, со 2 апреля 2025 года. Это может повлиять на Китай, одного из крупнейших покупателей венесуэльской нефти.