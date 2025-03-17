Какие тарифы может ввести Трамп

Трамп готовится ввести широкие взаимные пошлины, а также дополнительные отраслевые тарифы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Они взимают с нас, и мы взимаем с них, а потом в дополнение к этому на автомобили из стали и алюминия мы будем иметь дополнительные тарифы.

Слова Трампа указывают на то, что он планирует внедрять агрессивные пошлины. Это будет происходить несмотря на волнения и изменения на фондовом рынке, что ощущаются сейчас.

Мы получаем обратно часть богатства, которое очень, очень глупые президенты отдали, потому что они не имели понятия, что они делают,

– говорит Трамп.

Какие тарифы готовит Трамп: