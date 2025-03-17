Почувствует ли торговую войну Трампа Европа

Президент ЕЦБ считает, что нынешняя политика Трампа вызывает беспокойство, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Кристин Лагард Президент Европейского центрального банка Если бы мы перешли к реальной торговой войне, когда торговля значительно снизится, это имело бы серьезные последствия для роста и цен во всем мире, но особенно в Соединенных Штатах.

Лагард говорит, что действия Трампа создали "такой уровень неопределенности, которого мы не видели уже давно". Речь идет о тарифной политике нового президента США.

Любая торговая война нанесет ущерб мировой экономике,

– отмечает Лагард.

Обратите внимание! По словам Лагард, эта торговая война имеет и положительное последствие. Как говорит президент ЕЦБ, благодаря этому Европа наконец проснется.