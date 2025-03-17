Чи відчує торгівельну війну Трампа Європа

Президентка ЄЦБ вважає, що теперішня політика Трампа викликає занепокоєння, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Крістін Лагард Президентка Європейського центрального банку Якби ми перейшли до реальної торгівельної війни, коли торгівля значно знизиться, це мало б серйозні наслідки для зростання і цін у всьому світі, але особливо в Сполучених Штатах.

Лагард каже, що дії Трампа створили "такий рівень невизначеності, якого ми не бачили вже давно". Йдеться про тарифну політику нового президента США.

Будь-яка торгова війна завдасть шкоди світовій економіці,

– зауважує Лагард.

Зверніть увагу! За словами Лагард, ця торгівельна війна має і позитивний наслідок. Як каже президентка ЄЦБ, завдяки цьому Європа нарешті прокинеться.