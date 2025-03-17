Чи може Україна послабити санкції проти Росії

Така тема стала актуальною на тлі активізації двосторонніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом та Москвою з метою припинення війни, пише 24 Канал з посиланням на видання.

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Власюк, який є уповноваженим президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики, зазначив, що повернення країн до ведення бізнесу з Росією — це лише "питання часу". Однак, згідно з його слів, це має відбутися за правильних умов.

Владислав Власюк пояснив, що економічні обмеження, ембарго та заборони на імпорт російської енергії це не просто якесь покарання. Вони "мають свої цілі, зокрема — спонукати Росію зупинити агресію та укласти угоду про стійкий мир".

Експерт додав, що станом на зараз "передчасно говорити, які саме санкції можуть бути частиною будь-яких домовленостей". Річ у тім, що Україна хоче переконатися, що спочатку Росія зробить суттєві кроки у цьому напрямку, і лише тоді можлива дискусія щодо скасування санкцій.

Ми вже бачимо, що росіяни намагаються ставити питання про те, чи не варто зняти принаймні деякі санкції, що дає нам краще розуміння, які санкції є найболючішими. Завжди добре знати, що є найболючішим, і ми маємо мудро використовувати цей важіль,

— заявив Власюк.

Зауважте! Владислав Власюк є також секретарем Міжнародної робочої групи з санкцій проти Росії, у межах будь-якої довгострокової угоди Київ буде домагатися "справедливості для нашого народу», ймовірно, включно з «компенсаціями для українців", з огляду на масштаб жертв.

Що очікує російську економіку після завершення війни

POLITICO пише, що попри залежність від видобутку викопного палива для виплати зарплат солдатам та придбання військової техніки, Москва втратила мільярди на енергетичних доходах. Причиною тому є санкції та втрату ринків збуту на Заході.

На цьому тлі Власюк припустив, що після завершення війни європейські країни можуть укладати нові угоди на купівлю російської нафти й газу.

У Росії багато потенціалу, особливо енергетичних ресурсів, і було б, мабуть, нерозумно не намагатися його використати,

— сказав він.

Важливо! Експерт заявив, що якщо Росія в якийсь момент повернеться до "більш-менш нормальної політики щодо своїх партнерів і сусідів", то її не слід виключати з конкурентних ринків.