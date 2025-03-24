Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это решение имеет целью уменьшить влияние Китая, но бизнес предупреждает о возможных экономических последствиях, в частности рост цен на перевозки.

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США предлагают пошлины на китайские грузовые суда

В США стартуют двухнедельные слушания относительно возможного введения пошлины на китайские грузовые суда, заходящие в американские порты. Инициативу выдвинуло Управление торгового представителя США (USTR) после расследования, проведенного по запросу профсоюзов.

По предложению, китайские суда могут платить от 1 до 3,5 миллионов долларов за стоянку в зависимости от их происхождения и связи с Китаем. Правительство США убежден, что эти меры будут способствовать уменьшению влияния Китая и помогут возродить американскую судостроительную отрасль.

Однако бизнес-сообщество предупреждает о серьезных экономических последствиях. Представители отрасли заявляют, что новые пошлины могут сделать американские товары слишком дорогими на международном рынке, и что торговля может переориентироваться на Канаду и Мексику. Крупные порты США могут быть перегружены, а глобальные цены на перевозки – вырастут.

Аналитики Clarksons Research прогнозируют, что пошлины могут принести до 52 миллиардов долларов в бюджет США. В то же время 83% контейнерных судов, заходящих в порты страны, могут попасть под новые ограничения.

Несмотря на то, что инициатива еще не принята, компании уже начали пересматривать логистику и замораживать контракты. В Германии, например, заблокирована отправка 16 тысяч тонн стальных труб для проекта в Луизиане из-за неопределенности относительно будущих пошлин.