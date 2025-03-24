Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Це рішення має на меті зменшити вплив Китаю, але бізнес попереджає про можливі економічні наслідки, зокрема зростання цін на перевезення.

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США пропонують мита на китайські вантажні судна

В США стартують двотижневі слухання щодо можливого запровадження мита на китайські вантажні судна, що заходять в американські порти. Ініціативу висунуло Управління торгового представника США (USTR) після розслідування, проведеного на запит профспілок.

За пропозицією, китайські судна можуть платити від 1 до 3,5 мільйонів доларів за стоянку в залежності від їхнього походження та зв'язку з Китаєм. Уряд США переконаний, що ці заходи сприятимуть зменшенню впливу Китаю та допоможуть відродити американську суднобудівну галузь.

Однак бізнес-спільнота попереджає про серйозні економічні наслідки. Представники галузі заявляють, що нові мита можуть зробити американські товари занадто дорогими на міжнародному ринку, і що торгівля може переорієнтуватися на Канаду та Мексику. Великі порти США можуть бути перевантажені, а глобальні ціни на перевезення – зростуть.

Аналітики Clarksons Research прогнозують, що мита можуть принести до 52 мільярдів доларів до бюджету США. Водночас 83% контейнерних суден, що заходять у порти країни, можуть потрапити під нові обмеження.

Попри те, що ініціатива ще не ухвалена, компанії вже почали переглядати логістику та заморожувати контракти. У Німеччині, наприклад, заблоковано відправку 16 тисяч тонн сталевих труб для проєкту в Луїзіані через невизначеність щодо майбутніх мит.