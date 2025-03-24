Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

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Проти яких країн США можуть ввести мита

Білий дім планує переглянути свою стратегію щодо тарифів, які мають набути чинності 2 квітня. Очікується, що адміністрація Трампа звузить перелік галузей, на які поширюватимуться ці обмеження, зосередившись на країнах із найбільшими торгівельними дисбалансами зі США.

Раніше президент Дональд Трамп оголосив 2 квітня "Днем визволення" для США – тоді планувалося запровадити взаємні тарифи, аби зрівняти американські митні ставки з тими, що діють у торгових партнерів. Спеціальні мита мали торкнутися таких секторів, як автомобільна, фармацевтична та напівпровідникова промисловість.

Однак це рішення ще можуть переглянути, і ймовірно, запровадження галузевих тарифів відкладуть.

За даними джерел WSJ, Білий дім планує зосередитися на країнах із найбільшими торговими розбіжностями, серед яких Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Європейський Союз, Індія, Японія, Південна Корея, Мексика, Росія, В’єтнам та інші, повідомила обізнана особа.

Наразі адміністрація не надала чіткого переліку країн, які підпадуть під нові митні збори.

До слова, Дональд Трамп також пригрозив, що запровадить 25% мита на країни, які купують нафту чи газ у Венесуели, з 2 квітня 2025 року. Це може вплинути на Китай, одного з найбільших покупців венесуельської нафти.