Хто має право на отримання такої доплати
Цю доплату можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Нагадаємо! У квітні зростатимуть виплати працюючих пенсіонерів.
Також умовами для надання цієї доплати є:
- особа має отримувати пенсію за віком;
- пенсійна виплата пенсіонера не перевищує 10 340,35 гривні.
На розмір цієї доплати впливає вік особи:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату – 300 гривень;
- особи від 75 до 79 років включно мають право на доплату – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Нарахування надбавки розпочинається не від початку календарного місяця, а після досягнення відповідного віку, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Зверніть увагу! Нарахування цієї надбавки відбувається автоматично. Для цього додатково звертатись у ПФУ непотрібно.