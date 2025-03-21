Хто має право на отримання такої доплати

Цю доплату можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також США поступово відступають від участі у контролі за дотриманням санкцій проти Росії

Нагадаємо! У квітні зростатимуть виплати працюючих пенсіонерів.

Також умовами для надання цієї доплати є:

особа має отримувати пенсію за віком;

пенсійна виплата пенсіонера не перевищує 10 340,35 гривні.

На розмір цієї доплати впливає вік особи:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату – 300 гривень;

особи від 75 до 79 років включно мають право на доплату – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Нарахування надбавки розпочинається не від початку календарного місяця, а після досягнення відповідного віку, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Нарахування цієї надбавки відбувається автоматично. Для цього додатково звертатись у ПФУ непотрібно.