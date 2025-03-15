Що відомо про перерахунок пенсій у квітні

Перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів відбуватиметься у автоматичному режимі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зміни відчують особи, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 2 роки страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Перерахунок відбудеться і для тих, хто має менш ніж 24 місяці нового стажу. За умови, що після призначення або попереднього перерахунку пенсії пройшло мінімум 2 роки.

Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення", та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону, а саме 60 років,

– наголошує ПФУ.

При проведенні перерахунку, береться страховий стаж набутий на 1 березня поточного року.

Зверніть увагу! Деякі пенсіонери можуть не відчути збільшення виплат. Йдеться про тих осіб, які мають виплати, що "дотягують" до мінімального розміру.