Кому перерахують пенсію у квітні

Тобто, цей перерахунок відбувається без звернення пенсіонера у ПФУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення", та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону, а саме 60 років,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Перерахунок стосуватиметься таких пенсіонерів:

осіб, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії;

а також осіб, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менш як 24 місяці страхового стажу, водночас після призначення або попереднього перерахунку пенсії має пройти щонайменше 2 роки.

Зверніть увагу! Враховується страховий стаж набутий на 1 березня року, коли відбувається перерахунок.