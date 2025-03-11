Українці принесли у бюджет Польщі 15,1 мільярда злотих

Це значно більше, ніж українці отримали виплат від країни, пише 24 Канал з посиланням на звіт Bank Gospodarstwa Krajowego.

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Беручи до уваги орієнтовну вартість податків, сплачених у Польщі мігрантами з України, можна стверджувати, що на кожну 1 злоту, отриману громадянами України в рамках програми "Rodzina 800 plus", мігранти сплатили до державного бюджету Польщі близько 5,4 злотого,

– йдеться у звіті.

Зокрема аналогічні розрахунки для польських громадян свідчать, що на кожну 1 злоту допомоги "800 plus" припадає приблизно 6,0 злотих, сплачених у вигляді податків та зборів.

Водночас у 2024 році українці отримали 2,8 мільярда злотих у рамках соціальних виплат.

У звіті BGK також зазначено, що співвідношення суми виплат у рамках програми "Rodzina 800 plus" та податків і зборів, сплачених українцями й поляками (разом з іншими іноземцями), має ознайомчий характер. Це співвідношення було розраховане на основі певних припущень.

Були враховані:

надходження від податку на доходи фізичних осіб (оцінені на основі даних про виконання державного бюджету);

внески на пенсійне, страхове, хворобове та медичне страхування (оцінені на основі даних про заробітну плату з досліджень НБП та GUS);

надходження від податку на додану вартість (ПДВ) (оцінки станом на кінець 2024 року).

Зауважте! У розрахунках, залежно від характеру зборів і податків, враховувалася кількість осіб, які працюють у Польщі, або кількість людей працездатного віку.