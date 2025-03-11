Украинцы принесли в бюджет Польши 15,1 миллиарда злотых

Это значительно больше, чем украинцы получили выплат от страны, пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Bank Gospodarstwa Krajowego.

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Принимая во внимание ориентировочную стоимость налогов, уплаченных в Польше мигрантами из Украины, можно утверждать, что на каждую 1 злотую, полученную гражданами Украины в рамках программы "Rodzina 800 plus", мигранты уплатили в государственный бюджет Польши около 5,4 злотых,

– говорится в отчете.

В частности аналогичные расчеты для польских граждан свидетельствуют, что на каждую 1 злотую помощи "800 plus" приходится примерно 6,0 злотых, уплаченных в виде налогов и сборов.

В то же время в 2024 году украинцы получили 2,8 миллиарда злотых в рамках социальных выплат.

В отчете BGK также указано, что соотношение суммы выплат в рамках программы "Rodzina 800 plus" и налогов и сборов, уплаченных украинцами и поляками (вместе с другими иностранцами), имеет ознакомительный характер. Это соотношение было рассчитано на основе определенных предположений.

Были учтены:

поступления от налога на доходы физических лиц (оценены на основе данных о выполнении государственного бюджета);

взносы на пенсионное, страховое, больничное и медицинское страхование (оценены на основе данных о заработной плате из исследований НБП и GUS);

поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) (оценки по состоянию на конец 2024 года).

Обратите внимание! В расчетах, в зависимости от характера сборов и налогов, учитывалось количество лиц, работающих в Польше, или количество людей трудоспособного возраста.