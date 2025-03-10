Когда придут проиндексированные выплаты

Проиндексированные страховые выплаты начнут выплачивать с апреля 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, с 1 марта на коэффициент 1,115 были пересчитаны ежемесячные выплаты для:

пострадавших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

лиц, которые имеют право на выплаты в случае смерти потерпевшего.

Индексация осуществлена в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 постановления Кабмина №209 от 25 февраля 2025 года, которая предусматривает повышение соцзащиты для наиболее уязвимых категорий населения.

В Пенсионном фонде отметили, что выплата проиндексированных страховых сумм начнется с апреля 2025 года. Размер повышения ежемесячной выплаты определяется индивидуально, в зависимости от уже назначенной суммы.

Обратите внимание! Максимальная сумма повышения после индексации составляет 1 500 гривен.